Работодатель не поставил печать, но уборщица отстояла свою пенсию

Галина Викторовна (инициалы изменены) получает трудовую пенсию по старости. При ее назначении и подсчете общего трудового стажа не был учтен период работы

в производственном объединении «Чувашбыттехника» с августа 1980 по сентябрь 1982 года.

Как объяснили женщине в Управлении Пенсионного фонда по Алатырю, запись о ее работе в указанном предприятии оформлена с отклонениями от требований действовавшей тогда инструкции по оформлению трудовых книжек. А именно: при увольнении Галины Викторовны в книжке не поставили печать организации. А в городской архив документы производственного объединения «Чувашбыттехника» не передавались. Однако истица была уверена, что обязанность правильного заполнения и ведения трудовых книжек возложена на работодателя и если он не выполнил своих обязанностей, это не может служить основанием для ущемления законных прав уволившегося работника.

И суд с этим согласился. Перечень документов, которые подтверждают включаемые в страховой стаж периоды работы, установлен Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденными Постановлением правительства РФ, которые действовали на момент обращения истицы за назначением пенсии. Основной документ, подтверждающий периоды работы по трудовому договору — трудовая книжка установленного образца. Если таковой нет или в ней содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, для их подтверждения принимаются письменные трудовые договоры, оформленные по нормам трудового законодательства, действовавшего на день возникновения соответствующих правоотношений.

Также принимаются трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. Записи в трудовой книжке, которые учитываются при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.

По тогдашней инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях, организациях записи в них о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу или увольнении, а также о награждениях и поощрениях вносились администрацией предприятия после издания приказа (распоряжения). При увольнении рабочего или служащего записи заверялись подписью руководителя предприятия или специально уполномоченного им лица и печатью предприятия либо печатью отдела кадров. Аналогичные требования к ведению трудовых книжек предусмотрены и действующими в настоящее время Правилами ведения и хранения трудовых книжек. Порядок их заполнения утверждает Министерство труда и социальной защиты РФ.

Суд установил, что в представленной трудовой книжке истицы произведенные записи о приеме на работу в ПО «Чувашбыттехника» и увольнении указаны верно, в хронологическом порядке, имеется подпись лица, вносившего записи в трудовую книжку истицы, ссылки на приказы. А то, что период работы в производственном объединении при увольнении не заверен печатью ПО «Чувашбыттехника», не может ставить под сомнение этот период работы, не может влиять на пенсионные права работника, поскольку имеющиеся ошибки в оформлении трудовых документов за спорные периоды возникли не по вине истицы. Она не должна отвечать за то, что работодатель при заполнении трудовой книжки не заверил ее печатью. Суд также принял во внимание показания свидетеля, работавшего с Галиной Викторовной в спорный период, они согласуются с исследованными в суде письменными доказательствами и сомнений не вызывают. Таким образом, период работы истицы в производственном объединении подтвержден в суде, а посему подлежит включению в общий трудовой и страховой стаж бывшей уборщицы.