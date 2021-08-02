Виктория Александрова и Анастасия Яндушкина вошли в состав юниорской сборной России по борьбе

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительницы Чувашии Виктория Александрова и Анастасия Яндушкина попали в состав юниорской сборной России по спортивной борьбе на первенство мира, которое пройдет в Уфе с 18 по 20 августа, сообщили в Минспорте Чувашии. Соревнования станут первыми после Олимпийских игр в Токио мировыми стартами потенциальных спортсменов — участников Олимпиады-2024 в Париже.
По предварительным данным, в поединках по вольной, женской и греко-римской борьбе примут участие представители 54 стран. Виктория Александрова выступит в весовой категории до 50 кг, а Анастасия Яндушкина в весе до 55 кг.

Опубликовано: 12 августа 2021 г.


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