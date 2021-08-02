Виктория Александрова и Анастасия Яндушкина вошли в состав юниорской сборной России по борьбе

Представительницы Чувашии Виктория Александрова и Анастасия Яндушкина попали в состав юниорской сборной России по спортивной борьбе на первенство мира, которое пройдет в Уфе с 18 по 20 августа, сообщили в Минспорте Чувашии. Соревнования станут первыми после Олимпийских игр в Токио мировыми стартами потенциальных спортсменов — участников Олимпиады-2024 в Париже.

По предварительным данным, в поединках по вольной, женской и греко-римской борьбе примут участие представители 54 стран. Виктория Александрова выступит в весовой категории до 50 кг, а Анастасия Яндушкина в весе до 55 кг.