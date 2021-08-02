Кулинары райпо покажут свое мастерство

Как уже сообщала «СЧ», в августе в республике проходят Дни чувашской национальной кухни. Присоединились к ним и предприятия потребкооперации. 12, 18 и 23 августа на площадках Большесундырского, Комсомольского и Урмарского райпо пройдут кулинарные поединки. Конкурсанты представят четыре блюда: какай-шурпи (суп из субпродуктов), хуран кукли (вареники), хуплу (пирог с мясо-крупяной начинкой) и чекет (запеканка или сыр), а также традиционный чувашский напиток. Блюда, приготовленные конкурсантами, будут оценивать руководители и представители 20 райпо республики, а также Чебоксарского кооперативного техникума и чебоксарского кафе Чувашпотребсоюза.
Опубликовано: 12 августа 2021 г.
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