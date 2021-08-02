Нацпроект поможет решить экологические проблемы Ядрина

Минприроды России одобрило поступившую из Чувашии заявку на получение в 2022 году субсидии из федерального бюджета для ликвидации свалки твердых коммунальных отходов в г. Ядрине. Эти работы проведут в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Кроме того, в Ядрине будут построены новые биологические очистные сооружения. Объект, который возведут в соответствии с федеральным проектом «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», рассчитан на мощность на 2400 куб. м/сутки. Начать строительство планируется в следующем году, разработка проектно-сметной документации объекта уже ведется.

В Минстрое Чувашии напоминают, что перебои с водоснабжением в весенне-летний период в связи с нехваткой мощностей — одна из ключевых проблем в Ядрине. Но в ближайшие годы она будет решена.

Кстати, ранее по программе капитального ремонта источников водоснабжения в Ядрине было отремонтировано 9 водонапорных башен и 3 насосные станции. Еще три насосные станции в селе Юваново будут отремонтированы в этом году. В этом же году планируется отремонтировать 3 водозаборные скважины с устройством автоматического и дистанционного управления на водоводе «Полянки».