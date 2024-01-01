Автопарк Управления вневедомственной охраны пополнился новыми машинами

24 новенькие «Лады-Гранты» «заступили на службу» в Управлении вневедомственной охраны Росгвардиии по Чувашской Республике. Такое массовое пополнение автопарка — самое крупное за последние несколько лет: новые автомобили росгвардейцы получали каждый год, но небольшими партиями, по две — три, максимум по пять штук.

В республику машины поступили еще в конце прошлого года. На них установили специальные номерные знаки, разместили символику Росгвардии, а на прошлой неделе состоялась торжественная церемония вручения росгвардейцам ключей и документов от служебного транспорта. Передавая их водителям, начальник Управления Росгвардии по Чувашии генерал-майор полиции Дмитрий Расчетов подчеркнул, что новые автомобили позволят еще более эффективно выполнять задачи вневедомственной охраны по защите имущества граждан и охране общественного порядка.

Новую технику водители оценили сразу же. «Все машины «свежие», 2023 года выпуска, — отметил старший сержант полиции Денис Аляхов, несущий службу в отделе вневедомственной охраны по городу Чебоксары. — И все они оборудованы современными системами безопасности».

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Под эгидой вневедомственной охраны ведомства сегодня находятся свыше 7 тысяч объектов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления Росгвардии. В прошлом году сотрудники осуществили более 8 тысяч выездов по сигналу «Тревога», выявили свыше 3700 правонарушителей. Были среди них и 19 человек, находящихся в розыске за совершенные преступления.