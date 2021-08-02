Спешили на помощь людям

Указом Главы Чувашской Республики от 27 июля за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Крылов Герман Николаевич — водитель пожарного автомобиля пожарной части № 31 по охране с. Комсомольское Чувашской республиканской противопожарной службы.

Этим же указом за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» присвоено Сорокину Сергею Семеновичу — директору частного учреждения дополнительного образования «Академия компьютерной графики», г. Чебоксары.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Даньковой Эльвире Николаевне — главному бухгалтеру ООО «Вурнарский мясокомбинат», Михайловой Оксане Алексеевне — начальнику лаборатории ОАО «Ядринмолоко».

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» присвоено Малинковой Татьяне Николаевне — заведующему отделением социального обслуживания на дому № 1 Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения, Мартыновой Елене Валентиновне — заместителю директора по социальной работе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения, Шороновой Ирине Ивановне — руководителю клиентской службы (на правах отдела) Управления Пенсионного фонда РФ в г. Алатырь Чувашской Республики (межрайонного), Яковлевой Нине Владимировне — заведующему отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 6 комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары.

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Бенде Вячеславу Александровичу — заместителю директора ООО «Кулинар-плюс», г. Чебоксары.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Осиповой Ирине Ивановне — начальнику отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации г. Чебоксары, Потаповой Наталье Вячеславовне — главному бухгалтеру АО «Строймаш», г. Чебоксары.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Алексеева Марина Владимировна — заместитель начальника финансового отдела администрации Канашского района.