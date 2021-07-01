В Чувашии обсудили ход реализации нацпроектов

Возникающие проблемы необходимо решать вовремя

В Доме правительства в среду, 28 июля, состоялось очередное заседание Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности. Традиционно на совещании рассмотрели ход реализации региональных программ, входящих в состав национальных проектов.

«Необходимо максимально детально рассмотреть те направления нашей совместной деятельности, по которым имеются какие-то вопросы и проблемы. И выработать эффективные меры, чтобы выйти на достижение целевых показателей в рамках бюджетного года, обеспечив реализацию всех намеченных целей», — сказал Глава региона Олег Николаев.

По освоению бюджетных средств на финансирование региональных проектов среди субъектов ПФО наш регион по состоянию на 20 июля занимает десятое место, опередив Кировскую и Оренбургскую области, Пермский край и Республику Татарстан, сообщил и. о. министра экономического развития и имущественных отношений республики Денис Спирин.

Интересно, что по таким нацпроектам, как «Малое и среднее предпринимательство», «Образование», «Цифровая экономика» и «Здравоохранение» степень освоения бюджетных средств высокая. А вот по проектам «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура» — серьезное отставание в использовании выделенных средств, менее 20%.

Справка «СЧ» В этом году на финансирование 46 региональных проектов, входящих в 11 национальных программ, предусматривается направить 16,4 млрд рублей.

По словам руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой, в рамках региональных проектов государственным муниципальным заказчиком республики по итогам конкурентных процедур заключены контракты на общую сумму порядка 6,9 млрд рублей.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике» в 2021 году расселят 70 граждан из 34 жилых помещений в двух аварийных домах. На эти цели предусмотрено 40,8 млн рублей. С марта нынешнего года ведется строительство многоквартирного дома в городе Шумерля. Он будет введен в эксплуатацию до 10 декабря, а заключить контракты на приобретение в нем квартир планируется уже в августе.

«По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в текущем году благоустраиваются 34 общественных и одна дворовая территории, в рамках всероссийского конкурса благоустройство ведется в городах Алатырь, Канаш и Мариинский Посад», — доложил вице-премьер, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.

На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году выделено более 2,5 млрд рублей.

«На эти средства будет произведен ремонт и капитальный ремонт более 98 км автодорог, ремонт четырех мостов и путепроводов, построено наружное освещение на 8 км региональной сети в пределах населенных пунктов», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов.

«Мы не можем рисковать объектами, возводимыми в рамках национальных проектов. И один из инструментов более быстрой и качественной реализации работ я вижу в усилении текущего строительного контроля, надзора. Если вы в оперативном режиме будете контролировать ситуацию, исправлять ошибки, готовить исполнительскую документацию, то и проблем при единовременной сдаче объектов по окончании будет меньше. Эту работу надо вести постоянно. Тогда мы будем превентивно реагировать на возможные нарушения и недостатки в выполнении строительно-монтажных и дорожных работ. Это положительно скажется и на качестве», — особо подчеркнул Глава республики Олег Николаев.