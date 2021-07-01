Александр Кузменков завоевал «золото» первенства России по стрельбе из лука среди юниоров

Недавно в Орле завершилось первенство России по стрельбе из лука среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

На соревнования приехали 357 спортсменов из 29 регионов страны. Представители Чувашии продемонстрировали хороший уровень подготовки — в личном первенстве среди юниоров до 18 лет золотую награду в стрельбе из блочного лука с дистанции 50 метров завоевал Александр Кузменков. Благодаря победе на турнире подопечному Максима Ярикова удалось выполнить норматив мастера спорта России.

В свою очередь, в командном турнире мужская юниорская сборная Чувашии в составе Артура Гареева, Евгения Колесникова и Льва Максимова в упорной борьбе заняла второе место в стрельбе из классического лука, немного уступив соперникам из Башкортостана.