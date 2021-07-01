В Минпромторге России прошел семинар для экспортеров Чувашии

Как сообщает пресс-служба министерства, темой семинара были механизмы господдержки производителей в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Мероприятие прошло в рамках реализации механизма экспортного акселератора, направленного на ускоренное развитие промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики за счет наращивания экспорта несырьевой неэнергетической продукции.

На семинаре в формате видеоконференцсвязи рассмотрен набор мер по повышению конкурентоспособности продукции российских производителей, ключевой из которых является льготное кредитование организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Выступая перед участниками, представитель профильного департамента министерства отметил, что ведомством ведется активная работа по расширению действующих инструментов поддержки экспортеров. В текущем году запущена новая мера, направленная на создание центров послепродажного обслуживания российской продукции за рубежом. Также с этого года экспорториентированные промышленники могут получить субсидии на проведение НИОКР.

На первом этапе реализации проекта экспортного акселератора Минпромторг совместно с АО «РЭЦ» проанализировал региональную систему поддержки экспорта в Чувашии, отобрал компании для участия в проекте и определил целевые рынки. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий поддержки, включая финансовые и нефинансовые инструменты, подготовленный индивидуально для каждого экспортера — участника проекта.