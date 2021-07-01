Чердак подпалил человек?

По факту пожара в жилом доме номер 14 по улице Советской в Новочебоксарске возбуждено уголовное дело. СУ СКР по Чувашии считает, что в случившемся есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). По версии следствия, к пожару на чердаке дома причастно неустановленное лицо, которое в промежутке между пятью и шестью часами вечера допустило «неосторожные действия». Напомним, от огня пострадала кровля дома, управляющей компании причинен материальный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Идет следствие, направленное и на установление конкретных людей, причастных к пожару, рассматриваются разные версии. Также будет дана оценка действиям тех, кто в ответе за содержание крыши здания и противопожарную безопасность.