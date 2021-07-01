Самый резвый жеребец из Чувашии

Недавно на Казанском ипподроме прошли розыгрыши призов среди лучших лошадей со всей страны. И здесь удалось отличиться жеребцу, рожденному на Чувашском конном заводе.

В ходе соревнований состоялось главное беговое событие сезона для лошадей старшего возраста — розыгрыш Приза Элиты. Этот Приз среди коннозаводчиков считается самым престижным для лошадей старше четырех лет, а победа в нем подтверждает высокий уровень лошади. В итоге почетную награду получил прославленный жеребец Зов Предков РМ. Под управлением мастера-наездника Валерия Краснова ему удалось показать лучшую резвость — 1,59.3 — среди всех лошадей-участников. Кстати, Зов Предков РМ на протяжении последних нескольких лет демонстрирует отличные результаты — за плечами жеребца и его наездника победы в заезде на призы Федерации конного спорта Татарстана, в соревнованиях «Большое ульяновское дерби». Также Зов Предков попадал в десятку сильнейших скакунов на турнире «Рысистое дерби».

За другую важную награду, приз «Гильдейца», на Казанском ипподроме боролся еще один питомец Чувашского конного завода — Крестный Ход РМ. Он тоже показал неплохой результат, выиграв один из заездов.