От трактора до космического театра

Школьницы из Чувашии победили во всероссийском конкурсе.

Ради победы им пришлось отправиться в Театр оперы и балета в костюме Дарта Вейдера из «Звездных войн» и «оседлать» четровский трактор — в таком оригинальном исполнении школьницы из Чебоксар Ксения Ксенофонтова и Лиза Зуйкова сняли видеосюжеты о самых интересных местах родного города. О столице Чувашии и уникальном Музее чувашской вышивки сняла ролик и одиннадцатиклассница из Шумерли Екатерина Мартынова. Девушки выложили видео в TikTok и стали участницами Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов для школьников «Страна открытий».

Напомним, конкурс, организованный Ростуризмом, Комитетом по туризму Москвы и ГК «Просвещение», стартовал в марте этого года. Более 25 тысяч детей со всей страны стали его участниками: ребята записывали ролики, где рассказывали о местных достопримечательностях и выкладывали их на видеоплатформу. Победителями стали 100 школьников из 50 регионов. В числе счастливой сотни — и три наших школьницы.

Катя Мартынова — ученица шумерлинской школы № 2, член молодежного парламента города, активистка и волонтер. Для записи ролика в Музее чувашской вышивки девушка облачилась в красивый национальный костюм и пригласила поучаствовать в съемках музыкальный коллектив, покоривший членов жюри конкурса песнями на чувашском языке.

Ксения и Лиза — воспитанницы чебоксарского детского медиацентра «Куча мала!». По словам руководителя Марии Шоклевой, девочки занимаются в центре около двух лет, участвовали во многих проектах, обе целеустремленные, а главное трудолюбивые — сами составляли сценарий, придумывали «фишки» конкурсных роликов, сами монтировали и добавляли спецэффекты.

Девятиклассница чебоксарской школы № 1 Лиза Зуйкова призналась корреспонденту «СЧ», что ради записи своего трехминутного ролика обошла чуть ли не весь город. А потому ее видеорассказ об основных достопримечательностях чувашской столицы получился емким. Но главную роль в нем «сыграл» чебоксарский трактор. Лиза не только кратко познакомила тиктокеров с Музеем трактора, но и сама научилась заводить бульдозер, поднимать ковш и кружиться на месте.

А еще Лиза сообщила, что в 2016 году в честь бренда «Четра» была названа седьмая по счету звезда в созвездии Ориона. И, продолжая космическую тему, напомнила, что Чувашия — родина космонавта № 3 Андрияна Николаева. Ее видео победило в номинации «Транспорт и космос».

Космическую тему, хоть и не в прямом смысле, да и в другой номинации «Урбанистика», затронула в своем ролике и десятиклассница чебоксарской школы № 37 Ксения Ксенофонтова. Ее ролик начинается с того, что она в образе Дарта Вейдера стоит на фоне Театра оперы и балета. И объясняет, что, по мнению молодых чебоксарцев, здание музыкального театра своим футуристическим видом чем-то напоминает базу повстанцев из фантастической эпопеи. Впрочем, это отличный пиар-ход, чтобы привлечь молодежь к реальной истории театра. «И если снаружи здание выглядит как храм джедаев, то внутри там все по театральному…» — интригует подписчиков девушка.

Снимать ролик Ксении помогала мама Алена. По ее словам, Ксюша с детства коммуникабельная и любит быть в центре интересных событий, а потому мечтает связать свое будущее с журналистикой.

Кстати, совсем скоро для юных журналисток подвернется «горячая тема». Ведь кроме того, что победители конкурса стали официальными амбассадорами своего региона, их ждет специальный приз от организаторов. 15 августа сотня талантливых ребят поедет на экскурсию по образовательно-туристическим маршрутам Москвы, а с 16 по 20 августа на уникальном детском поезде РЖД школьники отправятся в путешествие. Вместе с известными тревел-блогерами они посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару.