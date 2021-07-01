Малышку спас козырек магазина

За минувшие выходные в Чувашии из окна выпали два ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. 10 июля в Чебоксарах госпитализирована двухлетняя девочка. Малышка облокотилась на москитную сетку окна третьего этажа и полетела вниз. От серьезных травм девочку спас козырек магазина, на который она упала. Вечером того же дня в столичную больницу из Ибресь с травмами доставили четырехлетнего мальчика, тоже выпавшего из окна третьего этажа. По предварительным данным, мама вместе с сыном возвращалась домой с прогулки, но как только малыш вошел в квартиру, входная дверь из-за сквозняка захлопнулась, и ребенок оказался дома один. Пока взрослые пытались открыть дверь, любознательный мальчуган залез на подоконник… Сотрудники полиции вновь и вновь просят не оставлять детей без присмотра даже ненадолго в комнатах с открытыми окнами. С начала года в Чувашии произошло 25 падений несовершеннолетних с высоты. Двое выпавших из окна детей погибли.