«Золото» в Монако добыть не удалось

На днях завершился очередной этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

В соревнованиях по прыжкам с шестом хорошо знакомая чувашским болельщикам Анжелика Сидорова заняла второе место.

Сектор «шестовичек» в тот вечер буквально пестрел от известных имен — на соревнования, проходившие в Монако, подали заявки практически все сильнейшие спортсменки мира. Приехала в Монако и лидер сезона Кэти Нэйджот из США — борьба обещала быть серьезной.

До рубежа 4,80 м Анжелика Сидорова брала все высоты с первой попытки и удерживала лидерство в турнирной таблице. А главная соперница подопечной Светланы Абрамовой допускала ошибки, но шла по пятам нашей спортсменки… Все решилось на рубеже 4,90 м — Кэти Нэйджот взяла его сразу, а Анжелика Сидорова после одной неудачной попытки перенесла две оставшиеся на высоту 4,96 м. Спортсменка была близка к покорению этой высоты, но, увы, не получилось — Анжелика Сидорова заняла второе место, а третье — Катерина Стефаниди из Греции.

В соревнованиях участвовала еще одна спортсменка из России Полина Кнороз, но она, не выполнив ни одной удачной попытки, закончила выступление без результата.

По итогам соревнований в Монако Анжелика Сидорова вместе с гречанкой Катериной Стефаниди набрали по 17 очков и удерживают лидерство в общей классификации «Бриллиантовой лиги».