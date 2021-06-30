Спринтерского рывка хватило для «серебра»

У любителей легкой атлетики еще не успели остыть эмоции от чемпионата России в Чебоксарах, а соревнования продолжаются. Лучшие юниоры и юниорки приехали в Уфу, чтобы разыграть награды первенства России среди спортсменов до 20 лет. У спортсменов из Чувашии уже есть первые успехи.

Соревнования в Уфе собрали внушительный состав — на первенство России приехали новоиспеченная чемпионка страны в прыжках в высоту Мария Кочанова и серебряный призер турнира в Чебоксарах на дистанции 1500 м Владислав Подзвездов. Сборную Чувашию на состязаниях представляют 16 атлетов, сообщили в региональном Минспорте.

В первый день соревнований в условиях серьезной конкуренции хорошо себя проявила Виктория Максимова — спортсменка из Чувашии поступательно двигалась от предварительного раунда к финалу и в решающем забеге с результатом 11,68 секунды смогла вырвать серебряную награду у представительницы Тамбовской области Ульяны Баженовой, которая стала третьей, показав время 11,70 секунды. Обладательницей золотой медали стала Софья Провиторова из Липецкой области с результатом 11,56 секунды.