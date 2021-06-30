Чувашпотребсоюз подтвердил лидерство

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за первый квартал 2021 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной торговли, первое место за участие в объединенных закупках, первое место за развитие заготовительной деятельности, первое место по Приволжскому федеральному округу. О работе Чувашпотребсоюза, в эти выходные отмечающего свой профессиональный праздник, читайте на второй стр.