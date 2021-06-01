Продлен срок приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Срок приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда» продлен по 24 июля 2021 года.

Претендентам необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru.

Электронная регистрация будет доступна по 24 июля 2021 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсов, сроки и порядок проведения конкурсов размещены на официальном сайте конкурса lider.cap.ru.

За дополнительной информацией по конкурсу «Управленческая команда» обращаться (8352) 45-68-44, 8 960 314 21 78, e-mail: lider@cheb.ranepa.ru; (8352) 64-20-23, e-mail: ag-kadr@cap.ru.

Опубликовано: 30 июня 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.