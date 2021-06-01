Продлен срок приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда»

Срок приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда» продлен по 24 июля 2021 года.

Претендентам необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru.

Электронная регистрация будет доступна по 24 июля 2021 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсов, сроки и порядок проведения конкурсов размещены на официальном сайте конкурса lider.cap.ru.

За дополнительной информацией по конкурсу «Управленческая команда» обращаться (8352) 45-68-44, 8 960 314 21 78, e-mail: lider@cheb.ranepa.ru; (8352) 64-20-23, e-mail: ag-kadr@cap.ru.