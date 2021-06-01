Путевки в суперфинал чемпионата России по шахматам разыграют в Чувашии

В Чебоксарах стартовала высшая лига чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвуют 104 спортсмена из различных уголков страны. Шахматисты, попавшие в первую пятерку по итогам турнира (в мужском и женском разрядах), получат право участвовать в суперфиналах чемпионата России.

У одного из самых престижных турниров на российском уровне далекие корни. История чемпионатов России по шахматам берет начало с 1920 года, а в 1966 году чемпионом РСФСР по шахматам становился воспитанник шахматного кружка Чебоксарского дворца пионеров Владимир Сергиевский.

Соревнования такого уровня Чебоксары принимают впервые — в столицу республики приехали известные шахматисты. Среди мужчин выделяются имена Максима Матлакова, Александра Рахманова, Алексея Дреева, Александра Мотылева, а у женщин — Ольги Гиря, Анастасии Боднарук, Алисы Галлямовой, Леи Гарифуллиной, Марины Гусевой.

Перед стартом основных игр прошла торжественная церемония открытия.

«Мы очень горды, что сегодня к нам в Чувашию приехало много именитых спортсменов, и особенно радуемся за спортсменов Чувашской Республики, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя участников и организаторов чемпионата. — Шахматы популяризируются благодаря проекту «Шахматы в школу», к которому присоединилось уже 67 образовательных учреждений. Также проходят различные ежегодные акции, направленные на то, чтобы шахматы занимали достойное место в повседневной жизни. Республика также гордится тем, что два великих шахматиста СССР и России — Анатолий Карпов и Сергей Карякин — основали здесь свои школы».

Соревнования проводятся в девять туров по швейцарской системе. Общий призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. На данный момент сыграны уже несколько туров. У мужчин лидируют Евгений Алексеев, Алексей Сарана, Максим Чигаев, Павел Понкратов и Артем Тимофеев, а у женщин Анастасия Боднарук, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Дина Беленькая, Дарья Чарочкина и Алина Бивол.

Трансляция партий высшей лиги чемпионата России организована на официальном сайте Федерации шахмат России. Соревнования завершатся 5 июля.

Кстати

Во время церемонии открытия высшей лиги чемпионата России по шахматам исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова вручила Главе Чувашии Олегу Николаеву благодарственное письмо за проведение чемпионата России по легкой атлетике на высоком организационном уровне.