В День республики Чувашский национальный музей запустил проект «Вышитая Чувашия»

Карту нарисуют иглой

Мастерицы из районов республики и фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ» под патронажем Музея чувашской вышивки создадут вышитую карту республики.

Первая вышитая карта Чувашской АССР размером 2,7 на 2,5 метров была создана в 1937 году к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В течение года карту с соблюдением всех масштабов вышивали 11 мастериц Альгешевской фабрики «Паха тĕрĕ». Спустя 84 года новый проект снова объединит лучших вышивальщиц республики. Мастерицы из районов за 2,5 месяца вышьют свою часть общей карты. Каждый фрагмент будет уникальным — с использованием традиционных, только этому району присущих узоров и швов. Затем фирма «Паха тĕрĕ» соединит все фрагменты в единое полотно. 26 ноября, в День чувашской вышивки, уникальная карта займет почетное место в музее.