Сергей Козырев вошел в состав национальной команды по вольной борьбе

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Но Олимпийских играх в Токио чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы выступит в весовой категории до 125 кг. Всего в олимпийском турнире по вольной борьбе выступят шесть россиян — Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Турнир по борьбе на Олимпиаде в Токио пройдет с 31 июля по 8 августа.

Опубликовано: 24 июня 2021 г.


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