Сергей Козырев вошел в состав национальной команды по вольной борьбе

Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Но Олимпийских играх в Токио чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы выступит в весовой категории до 125 кг. Всего в олимпийском турнире по вольной борьбе выступят шесть россиян — Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Турнир по борьбе на Олимпиаде в Токио пройдет с 31 июля по 8 августа.