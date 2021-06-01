Объявлены имена победительниц конкурса «Я — Женщина»

Конкурс впервые проводился в республике в этом году по инициативе Союза женщин Чувашии и при поддержке благотворительного фонда «П?рле». В нем приняли участие более 350 конкурсанток из всех 26 муниципальных образований республики. Фермеры и воспитатели, врачи и домохозяйки, учителя и многодетные мамы, работники крупнейших предприятий республики и владельцы собственного бизнеса — женщины Чувашии представляли на конкурс видеовизитки с рассказами о себе. За конкурсанток проголосовало более 52 тысяч человек. Голосование велось по трем номинациям — «Аграрный сектор», «Бизнес и предпринимательство» и «Социальная сфера». Участниц конкурса поприветствовал Глава республики Олег Николаев. Подробнее о конкурсе и его итогах — в ближайшем номере нашей газеты.