Подарком для жителей Батыревского района к празднику земледелия стал вертолет Ми-2

Винтокрылую машину-памятник установили возле Аллеи Славы, посвященной участникам Великой Отечественной войны.

Напомним, главная достопримечательность аллеи — фотографии Героев соцтруда и Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. С ними теперь и будет соседствовать Ми-2. А неподалеку, рядом со зданием военкомата стоит памятник-танк в память о погибших в Афганской войне уроженцах района, так что вместе с вертолетом получается мини-музей военной техники под открытым небом.

Кстати, подарок доставлен в район при участии генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. Такой же вертолет стараниями Героя России установлен и в селе Шыгырдан в 2015 году. К слову, там создан целый комплекс военно-патриотического воспитания детей, к этому стремятся и в Батыреве.

Ну а праздник, который, отметим, проводится на батыревской земле на стыке двух культур и поэтому называется «Акатуй-Сабантуй», прошел как всегда ярко и зрелищно: с выставкой-ярмаркой, шоу ретро-тракторов, за рулем которых были только девушки, конными скачками и спортивными турнирами. Чувствуется, что люди из-за пандемии действительно соскучились по праздникам, а потому нынешний праздник плуга и земли получился особенным. В восторге от него остались и почетные гости района — приехавшая с трехдневным визитом делегация Бахчисарайского района Республики Крым, с которым вот уже четвертый год дружат батыревцы.