Гимнасты из Чувашии поедут на Олимпиаду в Токио

По результатам кубка России в Новосибирске тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике определился с составом на Олимпийские игры в Токио, сообщили в Минспорте Чувашии. В число 12-ти спортсменов (шесть мужчин, шесть девушек) вошли два представителя нашей республики — Владислав Поляшов и Елена Герасимова.

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, изменения в составе будут возможны только в случае появления проблем со здоровьем у кого-то из спортсменов. Кстати, на кубке России по спортивной гимнастике Владиславу Поляшову удалось завоевать серебряную медаль в упражнении на коне, а Елена Герасимова поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета по результатам на бревне.