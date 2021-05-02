В День предпринимателя представителям бизнес-сообщества Чувашии вручили заслуженные награды

Быть предпринимателем — патриотично!

Развитие республики во многом зависит и от предпринимателей.

26 мая в Чувашии отметили День российского предпринимательства, в рамках которого состоялось награждение победителей республиканских конкурсов «Лучший предприниматель — 2020» и «Открой свое дело». За успехи в профессиональной деятельности были награждены как опытные коммерсанты, так и их пока «не оперившиеся» коллеги.

В уютном выставочном зале этнокомплекса «Амазония», где прошла церемония награждения, собрались лучшие представители предпринимательского сообщества республики. В ограниченном пространстве зала гости и предприниматели заняли свои места, а представителям прессы пришлось воспользоваться «забронированными» стоячими местами. Так что репортаж — буквально от барной стойки.

Пожалуй, лучший портрет современного предпринимателя удачно составил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. «Предприниматель — это лидер, тот, кто ведет за собой людей, ведет за своей идеей, ведет за своей мечтой. Быть предпринимателем, на мой взгляд, это реализовывать свою мечту, причем мечту, которая даст возможность не только заработать тебе самому, но и направить заработанные деньги в правильном направлении: инвестирование, благотворительность. Быть предпринимателем — патриотично», — сказал Дмитрий Краснов.

И таких патриотов от бизнеса не так уж и мало в нашей республике. Сегодня в Чувашии свыше 53 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе самозанятых — более 8 тысяч человек. При этом количество занятых в сфере МСП за 2020 год, включая индивидуальных предпринимателей, составило более 150 тысяч человек. Вклад среднего и малого предпринимательства в валовой региональный продукт составляет 33,7%. Сумма уплаченных предпринимателями налогов — более 21 млрд рублей. Всего в 2020 году на реализацию региональных проектов, направленных на развитие МСП, выделено 319 млн рублей.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Вклад каждого из вас в экономику и развитие Чувашии важен и ценен! Благодаря вам в республике открываются новые производства, внедряются современные технологии, повышается качество сферы услуг. Сегодня особые слова благодарности выражаю социальным предпринимателям, которые выполняют важную для общества миссию — поддерживают занятость наиболее незащищенных граждан нашей республики. Верим в вас, в ваш потенциал и готовы создавать для вас комфортные условия ведения бизнеса. Ваш успех — это основа процветания нашего родного чувашского края!»

Победители конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» и конкурса среди молодежи, планирующей создание собственного бизнеса, «Открой свое дело» были определены еще в апреле. Но получать подарки в свой «день рождения» не менее приятно и волнительно.

День российского предпринимательства отмечается с 2007 года. Хотя, как напомнил, президент Торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин, 26 мая 1988 года принят закон о кооперации в СССР. Этот закон стал важной вехой на пути становления предпринимательской деятельности. И тогдашние кооператоры рисковали буквально своей свободой, потому что из Уголовного кодекса того времени еще не убрали статьи о спекуляции и валютных операциях.

Но вернемся к нашим победителям. Выбирать лучших из лучших было тяжело. Но, как говорится, награды нашли своих героев. К примеру, в номинации «Лучшее малое предприятие 2020 года» было отмечено ОАО «Медтехника», генеральный директор Лидия Воропаева. Компания предоставляет услуги в сфере продаж и обслуживания медицинского оборудования. Строительно-производственная фирма «Инкост» под руководством Владимира Скосырского победила в номинации «Лучшее среднее предприятие 2020 года». Одним из победителей в категории «Лучший предприниматель 2020 года» стала Татьяна Кайсарова.

Кстати, о дамах в бизнесе хорошо сказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева: «На сегодняшний день женщины становятся не просто мотиваторами, а становятся активной движущей силой республики. Женщины на самом деле начинают осознавать свою ценность, свой путь». Генеральный директор группы компаний «Мир камня» Марина Аниченкова, председатель регионального отделения общественной организации «Женщины бизнеса», выразила восхищение тем, что звание заслуженного предпринимателя Чувашии получили два члена этой организации.

Не обошли стороной и молодое поколение. Стоит отметить, что развитие молодежного предпринимательства сегодня является одним из приоритетных направлений в республике. Талантливые молодые предприниматели готовы продвигать свои идеи для экономического развития региона. В республике оказывается финансовая помощь начинающим предпринимателям в форме микрозаймов и поручительств, предоставляется комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность новых активных и неравнодушных людей.

Фото Олега Мальцева

Лидия Воропаева, ОАО «Медтехника», «Лучшее малое предприятие 2020 года».