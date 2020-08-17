Котельную в селе Богатырево подремонтируют, а потом модернизируют

Тепло будет и в школе, и в клубе

Заменить неисправные котлы и обновить изношенное оборудование предстоит в старой котельной 1963-го года постройки в селе Богатырево Цивильского района. Ремонтные работы тут нужно провести как можно скорее, ведь впереди отопительный сезон, а котельная снабжает теплом и местную школу, и сельский дом культуры, и ряд других важных учреждений.

Напомним, месяц назад врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Цивильский район посетил богатыревскую котельную, находящуюся в аварийном состоянии. Исправно там работал лишь один котел, резервный был поврежден и ремонту не подлежал, так обозначила на тот момент проблему местная администрация, которая, к слову, ранее пыталась самостоятельно ее решить, однако с 2018 года ремонтные работы здания и оборудования не производились.

Аварийная котельная грозила срывом грядущего отопительного сезона для ряда важных социальных объектов. Поэтому в срочном порядке Олег Николаев поручил проработать все возможные варианты решения вопроса. «Мы должны иметь четкий алгоритм действий, чтобы войти в зиму в нормальном режиме», — подчеркнул тогда руководитель региона, пообещав, что пока старую котельную отремонтируют и предусмотрят резервы, а вот на следующий год запланируют строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) взамен устаревшей. Средства будут выделены из республиканского бюджета, заверил Олег Николаев, отметив, что это часть большого плана по модернизации коммунальных сетей республики.

Дело в долгий ящик в районе откладывать не стали: раз поручение дано, нужно исполнять. Как сообщили в Управлении экономики, строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, на сегодня разработана «дорожная карта» по ремонту старой котельной в Богатырево. Чтобы ее восстановить и устранить выявленные неполадки, необходимо заменить оба неисправных котла на новые мощностью 300 кВт каждый, установить систему для автономной работы котельной. Богатыревским сельским поселением уже заключены договоры на поставку и замену оборудования, а также на выполнение подрядных работ. Начат демонтаж старых котлов.

В октябре котельную планируется привести в порядок, так что село должно войти в зиму без проблем, надеются в районной администрации. Ну а потом специалисты возьмутся за проектирование и строительство новой БМК, и не исключено, что только одной котельной для обслуживания всех социальных объектов Богатырево будет недостаточно.

Фото cap.ru

Во время поездок по районам республики Олег Николаев не обходит стороной «болевые точки» и дает поручения. Их исполнение строго контролируется.