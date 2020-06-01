Глава администрации Цивильского района на месте не сидит

Глава администрации Цивильского района Сергей Беккер не ждет, когда ему ответственные лица доложат о какой-то проблеме, а едет все осматривать сам.

Судя по новостной ленте официального сайта района, на днях он проинспектировал улицы и дворы Цивильска, побывал в Булдеевском поселении и посетил сельский клуб. Зданию необходим ремонт крыши, цоколя, системы отопления. Сергей Беккер поручил подготовить проектно-сметную документацию на ремонт сельского клуба. Также встретился с жителями деревни Тюнзыры, поднявшими вопрос о проведении газопровода к шести частным домам, где в том числе проживают и многодетные семьи.

Еще одна поездка состоялась в Чиричкасинское сельское поселение, где остро стоит вопрос аварийного состояния очистных сооружений, ремонта дороги на улице Советской и моста в Первых Тойсях. По итогам таких поездок даются поручения, а их исполнение — на контроле руководителя администрации района.

Напомним, Сергей Беккер руководит администрацией Цивильского района с конца апреля этого года, и, по мнению многих горожан, успел проявить себя неплохим хозяйственником, притом с современным взглядом на жизнь. В то время как большинство руководителей администраций организуют совещания пусть и в масках, но традиционно в административном здании, Сергей Беккер уже долгое время проводит планерки в режиме видеоконференцсвязи. А сэкономленное рабочее время использует для решения проблем.

Фото cap.ru: Рабочие поездки Сергея Беккера по району продолжаются. Власть слышит проблемы, которые необходимо решать сегодня.