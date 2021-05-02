Росгвардейцев наградили за спасение людей из горящего дома

Сотрудников Росгвардии сержантов полиции Евгения Захарова и Сергея Андреева, эвакуировавших жильцов горящего дома в Канаше в ночь на 1 апреля, наградили ведомственными наградами. Знаки «За отличие в службе» II степени им вручил заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Павел Дегтярев, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Чувашии.

Напомним, сотрудники вневедомственной охраны Евгений Захаров и Сергей Андреев при патрулировании своего маршрута в Канаше первыми заметили возгорание пятиэтажного жилого дома, прибыли на место и начали оповещать жильцов о пожаре. Позднее росгвардейцы помогали в эвакуации и оцеплении места происшествия. Благодаря их четким и слаженным действиям удалось своевременно начать эвакуацию. Всего было выведено 170 человек, в том числе 15 детей. Огнем была уничтожена кровля здания площадью 900 квадратных метров.