Росгвардейцев наградили за спасение людей из горящего дома

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудников Росгвардии сержантов полиции Евгения Захарова и Сергея Андреева, эвакуировавших жильцов горящего дома в Канаше в ночь на 1 апреля, наградили ведомственными наградами. Знаки «За отличие в службе» II степени им вручил заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Павел Дегтярев, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Чувашии.
Напомним, сотрудники вневедомственной охраны Евгений Захаров и Сергей Андреев при патрулировании своего маршрута в Канаше первыми заметили возгорание пятиэтажного жилого дома, прибыли на место и начали оповещать жильцов о пожаре. Позднее росгвардейцы помогали в эвакуации и оцеплении места происшествия. Благодаря их четким и слаженным действиям удалось своевременно начать эвакуацию. Всего было выведено 170 человек, в том числе 15 детей. Огнем была уничтожена кровля здания площадью 900 квадратных метров.

Опубликовано: 24 мая 2021 г.


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