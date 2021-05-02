Президент Татарстана вступился за чувашский язык

«Плохо, когда дети не знают языка матери»

На прошедшем 8 мая совещании в Кабинете министров Татарстана Рустам Минниханов отчитал главу Кайбицкого района за пренебрежение к интересам чувашей. Критике руководитель района подвергся за то, что только 1% чувашей изучают свой родной язык. А дети, по убеждению президента, должны знать язык матери.

Как уже сообщалось, 2021 год в соседней республике объявлен Годом родных языков и народного единства: «Сохранение языка — долг народа перед его будущими поколениями, а родной язык — тонкая связь человека с его народом». Потому любой ребенок, проживающий на территории национальной республики, по словам главы Татарстана, должен изучать свой родной язык.

Говоря на упомянутом совещании о том, что взрослому поколению необходимо прививать любовь к родной национальности (видеозапись с заседания опубликована на сайте Казанского Кремля), Минниханов потребовал создать условия для обучения детей родным языкам. «Русский язык — он для всех, но почему чувашский ребенок не знает по-чувашски? В Татарстане он должен знать. Удмуртский удмурт не знает. Если мы говорим о языках, то должны говорить о всех языках. Мы должны быть примером в этом, показать, что мы в равной степени боремся за все языки. Это для нас труда не составляет».