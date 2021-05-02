29-30 мая в Чебоксарах состоится чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе

Соревнования такого масштаба столица республики принимает не первый год. Трасса нынешних состязаний будет пролегать по Московской набережной, сообщили в Минспорте Чувашии. На днях маршрут чемпионата России по ходьбе прошел сертификацию — трассу измеряли при помощи калиброванного велосипеда, на который установили колесо со счетчиком. Общая протяженность соревновательного круга составила 1 км. Зона «старт-финиш» будет располагаться в районе центрального пляжа. В итоге организаторы чемпионата России по ходьбе получили официальный сертификат на 5 лет, который позволит фиксировать рекорды России и присваивать атлетам спортивные разряды и звания по окончании соревнований.