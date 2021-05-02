Про Байкал чуваши знают лучше всех

В Иркутске десять команд боролись за призы Этно-Квиза — необычной викторины, вопросы которой были посвящены озеру Байкал и традициям разных народов мира.

Организаторами викторины выступили Центр культуры коренных народов Прибайкалья, Министерство культуры и архивов и Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. Первый такой интеллектуальный турнир был проведен в Забайкалье в октябре 2020 года. Однако из-за жестких ограничений в связи с коронавирусом в игре смогли принять участие чуть больше двадцати человек. Весной нынешнего года ситуация изменилась к лучшему и позволила увеличить количество участников.

Состав на игру подобрался солидный — померяться эрудицией пришли команды управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям и Общественной палаты Иркутской области, сборные Молодежной ассамблеи народов России, Региональной автономии белорусов Иркутской области, Татаро-башкирского культурного центра, а также лучшие, казалось бы, знатоки уникального озера — команда ассоциации «Защитим Байкал вместе»… В столь авторитетной компании лучшей, однако, оказалась команда «Юлташ», объединившая представителей Национально-культурной автономии чувашей Иркутской области. Именно ей досталось первое место и призы от организаторов Этно-Квиза.

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