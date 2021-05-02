«Это было замечательное посещение»: Михаил Мишустин вспомнил и о своем визите в Чувашию

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отвечая на вопрос председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, есть ли в правительстве программа системных мер по поддержке импортозамещающих предприятий и создания для них равных условий конкуренции, премьер–министр ответил, что да, такая системная программа есть и в целом она реализуется успешно. «Я понимаю, конечно, да, что это, с какой стороны посмотреть, — отметил при этом Мишустин. — Но те 60% в обрабатывающей промышленности — это серьезный прорыв, когда начинали, было совсем грустно. И, кстати, действительно, мы в Чувашии были, и люди, придумывающие станки… это было замечательное посещение. Во всяком случае, я обрадовался, сколько интересного можно найти, простите, пока еще в остатках промышленного, скажем так, производства, которое сохранилось в стране».
Цель этой программы — в первую очередь поддержать и создать качественный продукт, поддержать наш экспорт, на это нужно обращать серьезное внимание и профинансировать, подчеркнул премьер-министр. Он также сообщил о результатах 2020 года: «Промышленное производство все-таки осталось на уровне 2019 года, несмотря на пандемию, это важный элемент, мы его сохранили. Но по ряду отраслей, я говорил в докладе, рост — по фарминдустрии 123%, по легкой промышленности 9%». И обозначил приоритеты по поддержке промышленного производства: «Мы увеличим финансирование таких предприятий, где одно рабочее место создает 7-8 мест в смежных отраслях. Мы будем строить новые ледоколы, малые самолеты, выводим на рынок турбины большой мощности».

Ключевой момент — сохранение экономики и рабочих мест

 
ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

— Представленный в Госдуме отчет правительства — это, прежде всего, про людей, повышение качества их жизни и поддержку российских регионов. Безусловно, ключевым здесь является поддержка стабильности, сохранение экономического потенциала и рабочих мест, особенно в ковидный и постковидный период. Все обозначенные в докладе Михаила Мишустина вопросы в полной мере отвечают целям национального развития нашей страны.
С прошлого года в Чувашии реализуется индивидуальная программа развития, которая во многом призвана улучшить социально-экономическую ситуацию, оживить деловую активность. Поэтому первый поступивший в 2020 году из федерального бюджета миллиард рублей мы направили на развитие малого и среднего бизнеса, который и создает рабочие места, добавленную стоимость, пополняет доходную базу республиканского и муниципальных бюджетов.
Благодаря обеспечению льготного доступа к кредитным ресурсам порядка 300 субъектов МСП создали более 410 новых рабочих мест, реализовали более 230 инвестпроектов общим объемом более 3 млрд рублей. Их гарантийная поддержка со стороны государства привлекла дополнительные кредитные средства в объеме более 2,1 млрд рублей.
В текущем году индивидуальная программа дополняется мерами поддержки в области проектирования и строительства инженерной инфраструктуры для целей жилищного строительства, а также субсидирования ипотечных жилищных кредитов и рефинансирования полученных кредитов.
А уже с 2022 года в рамках программы предусмотрено создание новых инвестиционных площадок для развития производственного бизнеса — государственных технопарка в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском районе и экотехнопарка в Новочебоксарске. Поддержку получат и частные промышленные технопарки. Всего за годы реализации программы мы рассчитываем на создание более семи тысяч рабочих мест.
К слову, Чувашии интересна и такая поддержка, при которой работодатели могут получить субсидию в случае трудоустройства безработных граждан, потерявших работу в период пандемии коронавируса. Средства на оплату труда при трудоустройстве будет возмещать Фонд социального страхования. Ожидаем, что мы сможем трудоустроить в текущем году более тысячи безработных граждан. Заявки от бизнеса мы уже видим.

Помог национальный проект

 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,
председатель совета ректоров Чувашской Республики, ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова:

— В 2020 году правительство оказало большую поддержку всем категориям населения страны. В ЧувГУ серьезно подходят к реализации программы развития вуза и обновлению материально-технической базы, в том числе к модернизации инфраструктуры университета, включая капитальный ремонт и мероприятия по антитеррористической защищенности объектов. В 2020 году университет завершил реконструкцию и модернизацию общежития № 2, расположенного на Московском проспекте. Его реконструкция проведена в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Экспорт образования». На ремонт пятиэтажного здания 1962 года постройки было потрачено 158 млн рублей. В результате общежитие стало выше на один этаж и больше почти на 2 тысячи кв. метров. Благодаря этому появились дополнительные 100 мест. Теперь в нем смогут проживать 320 студентов медфака госуниверситета, в том числе 80 иностранцев.
Общежитие реконструировали по индивидуальному проекту. Коридорный тип размещения заменили на жилые ячейки, каждая из которых включает одну, две или три комнаты с проведенным интернетом, душевую кабину, санузел, кухню с холодильником и плитой. Комнаты стали больше — в соответствии с новыми стандартами на одного студента должно приходиться 7,5 кв. метра. На каждом этаже есть прачечные и гладильные комнаты, на первом этаже — спортивный, актовый и читальные залы с Wi-Fi. Кроме того, в общежитии установлен пассажирский лифт.
Параллельно по похожему плану началась реконструкция общежития № 3. Часть средств была выделена на приобретение системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации в учебных корпусах и в спортивном комплексе.

 

 

Фото Максима Васильева из архива редакции
Во время визита в Чебоксары Михаил Мишустин отметил, что правительство страны готовит стратегию развития станкоинструментальной промышленности.

Опубликовано: 13 мая 2021 г.


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