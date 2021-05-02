Юные наездники из Чувашии заняли весь пьедестал почета Всероссийских соревнований по конному спорту

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На минувшей неделе в Московской области были разыграны награды Всероссийских соревнований по конному спорту «Кубок Победы». Состязания в одной из самых зрелищных дисциплин конного спорта, конкуре, проходили на базе конноспортивного клуба MaximaStables. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены со всех уголков страны, в том числе из Чувашии, сообщили в региональном Минспорте.
Юные наездники из нашей республики заняли весь пьедестал почета в маршруте с высотой препятствий до 90 см. Выступившие на лошади по кличке Азов Лидия Васильева и Павел Ефимов завоевали золотую и серебряную медали. Бронзовым призером соревнований стала Елизавета Михайлова на лошади по кличке Ватерлоо.

Опубликовано: 12 мая 2021 г.


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