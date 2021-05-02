Языком искусства о войне

Актеры пели и танцевали, а зрители не сдерживали слез

Языком музыки и хореографии артисты Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца рассказали о подвиге строителей оборонительных рубежей на территории республики. Премьерный показ театрализованного представления «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» состоялся 6 мая в Чебоксарах, во Дворце культуры тракторостроителей.

Художественное произведение, поставленное на грант Главы Чувашии Олега Николаева, основано на реальных событиях 1941-1942 годов. Повествование ведется от лица трех женщин, которым, будучи молодыми девушками, пришлось столкнуться с суровой военной реальностью и быстро повзрослеть. На их плечи лег непомерный груз ответственности — нельзя было дать слабину, бросить все и уйти домой. Вдали от семьи, в 40-градусный мороз, в прохудившейся одежде им приходилось копать промерзший грунт. И как-то выживать, получая от близких и родных вести с фронта.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Человек силен памятью. Вспоминая страницы жизни Чувашии в эти годы, изучая их, мы восстанавливаем этот пробел. Очень важно, что в этот процесс включились все, и прежде всего подрастающее поколение. Когда сверстники и взрослые слушают рассказы этих увлеченных ребят, это восхищает и вселяет надежду в то, что республика однозначно будет жить, развиваться и двигаться вперед в ногу со временем».

…С каждой новой сценой зрители все больше погружались в атмосферу военных лет. Неизгладимое впечатление на всех присутствующих произвела финальная сцена — монолог матери. В зале то и дело кто-то тихо всхлипывал или вздыхал. Так, заведующая отделом «Сервис-центр» Национальной библиотеки Елена Федотова призналась, что на протяжении всего действия не могла сдержать эмоций. Постановка потрясает до глубины души, увидеть ее необходимо каждому, и особенно молодым людям.

Артисты и авторы-постановщики, готовясь к премьере, изучали документы о строительстве оборонительных рубежей. По словам руководителя Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца Юрия Васильева, в постановке есть действительно сложные эмоциональные моменты, и артистам как нельзя лучше удалось передать настрой и чувства людей тех лет.

Показывать спектакль планируют не только в Чувашии, но и в других регионах.

Также на сцене Дворца культуры тракторостроителей состоялось вручение директорам общеобразовательных организаций республики книги «Строители безмолвных рубежей», в которую вошли воспоминания участников и очевидцев тех событий. Тираж книги, впервые презентованной 4 февраля, по поручению Главы республики Олега Николаева был увеличен. Благодаря финансовой поддержке депутатов Госсовета Чувашии Николая Николаева, Юрия Попова, главы города Чебоксары Олега Кортунова, депутатов Чебоксарского горсобрания Николая Владимирова, Виктора Горбунова второе издание книги-сборника вышло тиражом 750 экземпляров. Оставшиеся книги будут переданы в школьные библиотеки республики.

Фото Олега Мальцева

Артистам Чувашского государственного ансамбля песни и танца удалось воссоздать ретроспективу событий 1941-1942 годов и рассказать историю с помощью вокала и хореографии.