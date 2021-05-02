Весна — время для посадки леса

В республике завершился так называемый лесокультурный сезон. Весенние работы по восстановлению леса прошли в оптимальные агротехнические сроки на территории всех 11 лесничеств. Общая площадь посадки в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» составила 422,3 га. Лесоразведение на территории лесного фонда республики выполнено на площади 23,9 га. Мероприятия по дополнению лесных культур прошлых лет выполнены на площади 205,1 га. Работы по дополнению лесных культур продолжаются.
Опубликовано: 11 мая 2021 г.
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