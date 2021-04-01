С наградой!

Указом Главы Чувашии от 28 апреля 2021 года орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Палькин Алексей Михайлович — генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Монолитное строительство».
Опубликовано: 29 апреля 2021 г.
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