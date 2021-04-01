Жилье для сирот — на альтернативной основе

Налоги учтут особенности муниципалитетов

Налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей республики, работающих с применением патентной системы, дифференцируется в разрезе пяти групп муниципалитетов с учетом потенциально возможного к получению дохода. Муниципалитеты ранжируются по количеству зарегистрированных на территории субъектов малого и среднего бизнеса, по обороту розничной торговли, а также по доле поступления в муниципальный бюджет доходов от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в общем объеме поступлений 2020 года.

Соответствующий проект поправок в закон о вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике на вчерашнем заседании правительства представил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Как было отмечено, законопроект подготовлен во исполнение поручений Главы республики по итогам еженедельного совещания 12 апреля 2021 года. Он нацелен на дальнейшее совершенствование республиканского налогового законодательства и создание благоприятных условий для бизнес-сообщества. При этом также учитывались пожелания самих бизнесменов и данные мониторинга налогового законодательства регионов ПФО.

Принимаемые поправки свидетельствуют о том, что мы идем по пути установления более справедливого подхода в налогообложении бизнеса, отметил Глава республики Олег Николаев, комментируя документ. Важно и далее слышать запросы предпринимательского сообщества и создавать надлежащие условия, в том числе в муниципальных образованиях, ведь данные налоги пополняют местные бюджеты.

На заседании принят важный документ, расширяющий формы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов представил законопроект, устанавливающий альтернативную меру господдержки лиц данной категории, достигших возраста 23 лет, путем предоставления им заявительного права на однократное получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Конечно, при соблюдении ряда условий. При определении размера выплаты устанавливаются расчетная площадь жилого помещения в размере 33 кв. м на ребенка-сироту и средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, которая устанавливается ежеквартально Минстроем России для Чувашии. На сегодня это 39,5 тыс. рублей, что дает возможность получить выплату в размере 1,3 млн рублей. Ее получатель при приобретении жилья вправе будет использовать как собственные, так и заемные средства, а также предусмотренные другими мерами поддержки, например, маткапитал.

О появлении такого инструмента ранее немало говорилось, заметил Олег Николаев. Теперь мы даем сиротам право воспользоваться данной формой финансовой поддержки, чтобы обзавестись жильем по желанию с учетом современных стандартов.

Еще один проект закона был вынесен на обсуждение Михаилом Ноздряковым. В минувшем году между Минфином России и Минфином Чувашии были заключены два дополнительных соглашения, в соответствии с которыми срок погашения принятых республикой обязательств был продлен до 2029 года. Объем высвобождаемых в результате реструктуризации средств в 2020-2024 годах составит 4,8 млрд рублей. Раньше эти деньги можно было направлять лишь на осуществление бюджетных инвестиций. Но по предложенным изменениям перечень направлений использования расширяется. В 2021 году их можно использовать, к примеру, на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

На заседании также приняты поправки в ряд других действующих правительственных документов.