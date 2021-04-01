Почетные звания — врачам, учителям, артистам…

Указом Главы Чувашии от 23 апреля 2021 года за многолетнюю добросовестную и эффективную государственную гражданскую службу Чувашской Республики Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Тухватуллина Марта Шавкатовна — консультант отдела правового обеспечения и организационной работы Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

За заслуги в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный артист Чувашской Республики» присвоено Гурьеву Алексею Владимировичу — артисту оркестра Чувашского государственного театра оперы и балета.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетнoе званиe «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Доброхотову Михаилу Зиноновичу — заведующему отделением гравитационной хирургии крови и гипербарической оксигенации — врачу-анестезиологу-реаниматологу Больницы скорой медицинской помощи, Семеновой Алевтине Леонидовне — врачу-стоматологу-терапевту стоматологического отделения Урмарской центральной районной больницы.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Горской Янине Владимировне — заведующей сектором «Публичный центр правовой информации» отдела комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики, Громовой Наталии Валентиновне — заведующей отделом инновационно-методической и исследовательской работы Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки, Карасевой Светлане Флегонтовне — заведующей художественно-оформительской мастерской по пошиву костюмов Государственного ордена «Знак Почета» русского драматического театра, Петровой Людмиле Витальевне — заведующей Верхнеачакским музеем натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века Централизованной музейной системы Ядринского района, Романовой Маргарите Егоровне — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых города Чебоксары.

За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Яковлевой Ирине Анатольевне — редактору Вурнарской районной газеты «??нтер? ?ул?» («Путь победы»).

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» присвоено Васильевой Светлане Станиславовне — директору Янгличской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврилова Канашского района, Глушенкову Николаю Викторовичу — директору Семеновской средней общеобразовательной школы Порецкого района, Мирошниченко Оксане Николаевне — доценту кафедры государственного и муниципального управления Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидату социологических наук.