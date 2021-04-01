Налоговый вычет можно будет оформить без бумажной волокиты

Получателям налоговых вычетов на покупку жилья, уплату процентов по ипотеке, а также по индивидуальным инвестиционным счетам облегчили жизнь. С 21 мая имущественные и инвестиционные вычеты можно будет получать в упрощенном порядке.

Согласно недавно подписанному закону «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» для оформления таких вычетов гражданину не обязательно заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Теперь налоговая служба сама получит необходимую информацию с помощью автоматизированной информационной системы, к которой будут подключены Росреестр, банки.

Упрощенным порядком смогут воспользоваться налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, через который они сначала подают заявление на вычет. О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика, сформированное по итогам 20-дневной проверки банковских сведений.

Процесс получения вычета — от подписания предзаполненного заявления до возврата налога, гражданин-налогоплательщик отслеживает тоже в личном кабинете, разъясняют облегченную схему на сайте ФНС России. И отмечают, что новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ. То есть, тут у налогоплательщика полная свобода выбора: хочешь — доверяй свои финансовые дела бумаге, хочешь — электронному сервису.