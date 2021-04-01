В республике и за ее пределами отметили День чувашского языка

Цветы к памятнику просветителю чувашского народа Ивану Яковлевичу Яковлеву, возложенные Главой Чувашии Олегом Николаевым, открывшаяся в Национальной библиотеке выставка «150 лет новой чувашской письменности» — с первыми чувашскими букварями и другими уникальными книгами, акция «Учим чувашский язык вместе с героями сказок», проведенная Чувашским ТЮЗом в прямом эфире социальной сети Инстаграм. Этими и десятками других событий запомнится в республики День чувашского языка.

Отмечали этот праздник и в других регионах страны. На прошлой неделе в Татарстане в Тетюшском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные 173–й годовщине со дня рождения чувашского просветителя И.Я. Яковлева и Дню чувашского языка.

Делегацию из Чувашии, в состав которой вошли представители Минкультуры, писатели, поэты, блогеры, работники «Чувашкино», в соседней республике встретили чувашской песней и национальными угощениями. Участники мероприятия посетили музей истории Тетюшского края и родину Ивана Яковлевича Яковлева — село Кошки-Новотимбаево, провели круглый стол «Наследие И.Я. Яковлева — достояние цивилизованного мира». А перед его началом был организован телемост с Национальной библиотекой Чувашии, и всех участников круглого стола поприветствовала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «В прошлом году мы впервые отпраздновали День чувашской вышивки. Значимым событием стало вышивание сурпана «П?рле» мастерицами из всех районов республики… Если мы будем показывать всю глубину и богатство чувашской культуры и чувашского языка, они будут развиваться дальше. Если мы будем следовать заветам Ивана Яковлева и учитывать современные изменения, то сможем сохранить чувашский язык, сможем дальше развивать чувашскую культуру».

Ко Дню чувашского языка был приурочен и конкурс красоты и таланта «Чувашская красавица Татарстана-2021», прошедший в Казани, в республиканском Доме дружбы народов. Проводится этот конкурс уже в десятый раз, но в прошлом году его вынуждены были перенести из-за пандемии.

«Это не просто конкурс красоты, а способ сохранить традиции чувашского народа, — говорит директор конкурса «Чувашская красавица Татарстана» Сильвия Чаркина. — Подрастающее поколение должно ценить и знать культуру своего народа, ценить и гордиться тем, что они чуваши».

В этом году за титул главной чувашской красавицы Татарстана боролись 12 претенденток в возрасте от 15 до 24 лет, прошедшие конкурсный отбор в Казани, Алькеевском, Нурлатском, Буинском районах и других муниципалитетах Татарстана. Перед финалом с девушками в течение нескольких дней работали хореографы и стилисты. Конкурсантки должны были представить визитку, творческий номер, собственноручно приготовленное национальное чувашское блюдо, а также блеснуть знаниями в интеллектуальной викторине.

Лучше всех с конкурсными заданиями справилась Алия Карусева из села Алешкин-Саплык Дрожжановского района. Она и стала «Чувашской красавицей Татарстана-2021».

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Эксклюзивные наряды с чувашской вышивкой на участницах конкурса выглядели также эффектно, как вечерние платья.