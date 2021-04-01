Магазин на колесах

Организации потребительской кооперации Чувашии неоднократно становились лауреатами премии Главы республики в области социальной ответственности. Высокой оценки кооператоры удостоены за вклад в развитие сельских территорий, сотрудничество с владельцами личных подсобных, фермерских хозяйств, обслуживание жителей отдаленных и малонаселенных деревень.

В арсенале Красноармейского райпо — два автомобиля для передвижной торговли. Яркая «Газель» с надписью «Любимые продукты рядом с домом» обслуживает жителей 19 деревень. Горячий хлеб, соль, спички, крупы, молочные продукты и многое другое привозят строго по графику три раза в неделю. Продавец Любовь Илларионова, или наша Люба, как ласково зовут ее покупатели, ездит на ней уже полтора года. Некоторое время назад ездила на заработки в Москву, но однажды решила: хватит скитаться по чужим местам.

— Сегодня у нас 7 деревень, а завтра 12, — рассказала она, обслужив последнего покупателя в деревне Санькасы. — Утром загружаем продукты со склада, заезжаем в кондитерский цех, на хлебозавод, а дальше по маршруту. Сейчас распутица, прямо в деревню заехать не смогли. Люди приходят сюда, на окраину. Берут все, что нужно. Колбаса, молоко — ядринские, пряники, хлеб — наши, райповские. Привозили на заказ ячмень, пшеницу, теперь овес заказали. Торты часто заказывают. Спрашиваю, какую надпись сделать, советую, что повкуснее. Мне нравится такая работа. Не сидишь в одном месте, общаешься с людьми.

— Народ доволен, автолавка приезжает по графику, всегда вовремя, — рассказал глава Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Василий Петров. — Зимой беспокоятся, звонят, просят дорогу очистить от снега. До ближайшего магазина в соседней деревне пять километров. Пожилым тяжело преодолевать это расстояние. В этом году по программе инициативного бюджетирования планируем построить на центральной улице щебеночную дорогу, станет удобнее.

Деревня Вторые Тюрары расположена на границе Красноармейского и Цивильского районов. В свое время пустующих домов здесь практически не было, работал стационарный магазин, сейчас число постоянно проживающих едва превышает два десятка. Подъезжает автолавка, и первый покупатель бойко, чтобы не задерживать других, быстро подходит к прилавку. Через большое стекло на витрине хорошо видны сладости, свежая выпечка, лимонад, квас. Холодильное, морозильное оборудование, которым оснащена автолавка, позволяет перевозить рыбу, полуфабрикаты, мороженое, мясо и зимой, и летом. На Новый год кооперативная автолавка привозила сладкие подарки, к 8 Марта — платки, полотенца как самые популярные подарки, к Пасхе завезут куличи. Продукцию Красноармейского хлебокомбината, общепита райпо с удовольствием раскупают не только в районе, но и в Чебоксарах. Торговать сигаретами в мобильной торговле разрешено, а вот пиво или алкогольные напитки запрещены законом. Расплатиться за покупку можно не только наличными, но и банковской картой. С полными сумками, пакетами селяне расходятся, чтобы ровно через два дня встретиться, как говорится, на том же месте в тот же час.

Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией

— поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта. Из Стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года

— Во всех наших магазинах около 70 процентов — это продукция местного, чувашского, в том числе собственного, производства, — прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета Валерий Павлов. — В современных условиях, когда количество сельских жителей сокращается, есть проблемы с подбором кадров для магазинов, развитие мобильной торговли поможет обеспечить сельчан товарами первой необходимости. В комплексной программе развития потребкооперации планируем, что в ближайшие годы в каждом районе республики появятся новые специализированные автолавки, которые вместе с уже имеющимся автотранспортом смогут решить вопрос обслуживания жителей малых деревень.

Проект Центросоюза Российской Федерации направлен на обеспечение продовольственной безопасности и создание комфортных условий жизни на селе. Разработаны программы лояльности, предусматривающие скидки на приобретение специализированного автотранспорта, в ряде регионов предусмотрены дотации из местных бюджетов, компенсация затрат на топливо. В системе потребительской кооперации России ежедневно по сельским дорогам товары первой необходимости развозят более тысячи автолавок.

— Центросоюз вместе с региональными потребсоюзами, реализуя проект «Автолавки», выполняет социальную миссию, — рассказал председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов. — Для потребкооперации важно помогать людям, поэтому мы работаем с партнерами, которые готовы помогать нам выравнивать социальный дисбаланс между городом и деревней. В рамках исполнения указов Президента России об улучшении качества жизни сельских жителей работа автолавок направлена на то, чтобы обеспечивать сельчан качественными продуктами питания по доступным ценам, непродовольственными товарами и услугами, современными технологиями, работать по предварительному заказу, что актуально для лиц всех возрастов.

Надежда Антонова

Все чаще в села выезжают подобные специализированные автолавки, предназначенные для выездной торговли.