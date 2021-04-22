В Чебоксарах наградили заступившегося за девушку мужчину

О героическом поступке двух отважных чебоксарцев год назад узнала не только Чувашия, но и вся страна.

В апреле 2020 года они пришли на помощь девушке, которую преследовал вооруженный ножами мужчина.

Один из защитников — Федор Атемов — преградил дорогу преследователю, но тот несколько раз ударил его ножом, и от ранений 35-летний чебоксарец скончался на месте. Напал пьяный преступник и на друга Федора, Андрея Кузьмина, однако тот повалил его на землю и удерживал до прибытия полиции.

Как уже сообщала «СЧ», недавно вдове Федора Атемова вручили медаль «Доблесть и отвага», которой ее супруг был награжден посмертно. Не забыли и про его товарища. Депутаты Чебоксарского горсобрания вышли с ходатайством о награждении Андрея Кузьмина Почетной грамотой Чувашской Республики — за мужественные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья. На днях глава города Чебоксары Олег Кортунов вручил Андрею Кузьмину республиканскую награду.

«Это герой, которого каждый должен знать в лицо, — написал в своем Инстаграме Олег Кортунов. — Для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, в экстремальной и опасной для своей жизни ситуации, нужно быть по-настоящему смелым человеком. И далеко не каждый способен на такой поступок. Пусть Чувашия знает своих героев и гордится ими. Я уверен, что поступок Андрея послужит примером для каждого».

Фото пресс-службы Чебоксарского горсобрания депутатов

Вручив Андрею Кузьмину Почетную грамоту Чувашской Республики, Олег Кортунов поблагодарил его за отвагу и решительность.