На 150-летие Национальной библиотеки Чувашии приедут специалисты из восьми регионов России

О перспективах — на межрегиональном библиотечном форуме

Гости из Кемеровской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Марий Эл и Татарстан посетят межрегиональный форум «От публичной — до национальной», который пройдет 23-24 апреля в Национальной библиотеке. Кстати, мероприятие приурочено не только к юбилею учреждения, но и к годовщине создания новой чувашской письменности.

Как сообщили в Минкультуры Чувашии, ожидаются выступления библиотечных работников, выставки-продажи новых книг мастеров декоративно-прикладного искусства. В течение двух дней специалисты будут обсуждать вопросы сохранения культурного наследия чувашского народа, развития сотрудничества между библиотеками.

Одним из главных событий форума станет торжественное открытие художественно-иллюстрационной книжной выставки к 150-летию новой чувашской письменности.