На 150-летие Национальной библиотеки Чувашии приедут специалисты из восьми регионов России

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

О перспективах — на межрегиональном библиотечном форуме

Гости из Кемеровской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Марий Эл и Татарстан посетят межрегиональный форум «От публичной — до национальной», который пройдет 23-24 апреля в Национальной библиотеке. Кстати, мероприятие приурочено не только к юбилею учреждения, но и к годовщине создания новой чувашской письменности.
Как сообщили в Минкультуры Чувашии, ожидаются выступления библиотечных работников, выставки-продажи новых книг мастеров декоративно-прикладного искусства. В течение двух дней специалисты будут обсуждать вопросы сохранения культурного наследия чувашского народа, развития сотрудничества между библиотеками.
Одним из главных событий форума станет торжественное открытие художественно-иллюстрационной книжной выставки к 150-летию новой чувашской письменности.

Опубликовано: 22 апреля 2021 г.


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