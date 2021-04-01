На 37 чебоксарских улицах скорость движения будет ограничена 40 км/ч

Снижение скорости на городских дорогах – проверенный инструмент по сохранению жизни людей. Список из 37 наиболее аварийных участков обсужден на комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения администрации города Чебоксары 11 марта.

Члены комиссии поддержали размещение соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:

1. ул. Ленинского Комсомола

2. ул. Хузангая

3. ул. Шумилова

4. ул. Кукшумская

5. ул. Айзмана

6. ул. Ашмарина

7. ул. 324 Стрелковой Дивизии

8. ул. Кадыкова

9. ул. Баумана

10. ул. Гастелло

11. ул. Энгельса

12. ул. Ярославская

13. ул. Николаева

14. ул. Чапаева

15. пр. Ленина

16. ул. К. Маркса

17. ул. Б. Хмельницкого

18. ул. Текстильщиков

19. ул. И. Франко

20. ул. Гайдара

21. ул. П. Лумумбы

22. ул. Декабристов

23. ул. Урукова

24. ул. М. Павлова

25.ул. Кривова

26. ул. Эльгера

27. ул. Ахазова

28. ул. 139 Стрелковой Дивизии

29. ул. Лебедева

30. ул. Ермолаева

31. ул. Г. Ильенко

32. ул. В. Соколова

33. ул. К. Иванова

34. ул. Радонежского

35. ул. Дзержинского

36. Алатырское шоссе

37. ул. Гагарина.

Работы по установке ограничительных знаков начнутся в мае.