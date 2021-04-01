Чувашия готовится голосовать за объекты благоустройства

Кому тротуары, а кому амфитеатр под навесом

Меньше двух недель остается до старта рейтингового голосования по объектам благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Республика готовится принять в нем самое активное участие.

По данным Минстроя Чувашии, на платформу обратной связи 25 муниципальными образованиями республики загружена информация по 74 объектам благоустройства, среди которых парки, скверы, аллеи, набережные, пешеходные дорожки и многофункциональные спортивные и игровые площадки. В каждом муниципальном образовании жителям предстоит сделать выбор как минимум из двух объектов, предложенных для благоустройства в 2022 году.

В столице Чувашии, напомним, горожане будут голосовать за лучшие, по их мнению, дизайн-проекты благоустройства. Объекты, которые необходимо привести в порядок в 2022-2023 годах, они уже выбрали осенью прошлого года на портале «Открытый город». Теперь чебоксарцам предстоит решить, как именно облагородить площадь Республики, Обиковский лес, Школьный бульвар и сквер на улице Ивана Франко.

МАКСИМ ЕГОРОВ,

заместитель руководителя Минстроя России: «Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной «горячей линии», которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки семь дней в неделю до самого конца голосования. Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность проголосовать за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства».

Высказать свое мнение по будущему облику столицы призвал жителей столицы республики и глава администрации города Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграме. Чтобы заинтриговать горожан, он поделился в ленте несколькими вариантами благоустройства выбранных пространств. Например, одно из представленных решений ландшафтного дизайна в Обиковском лесу на Южном поселке — летний амфитеатр под большим навесом, а вдоль Школьного бульвара в северо-западном районе предлагается установить детские городки.

Со всеми предложенными вариантами горожане смогут познакомиться на платформе, как только начнется голосование. «Просмотреть заранее объекты благоустройства пока нельзя, доступ к ним откроется только 26 апреля, — уточнили в Минстрое республики. — У жителей Чувашии будет целый месяц на то, чтобы познакомиться с объектами и принять решение».

Получить подробную информацию о голосовании можно в министерстве — ведомство запустило «горячую линию». Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефону (8352) 64-22-16. А с 19 апреля в круглосуточном режиме заработает «горячая линия» в федеральном Минстрое. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России по 30 мая.

Как уже сообщала «Советская Чувашия», проголосовать за общественные пространства можно будет как самостоятельно, так и в многофункциональных центрах. Кроме того в городах и районах Чувашии формируются штабы волонтеров, готовых помочь гражданам сделать свой выбор относительно будущего облика родного города или села. Во время голосования добровольцы будут дежурить в самых людных местах — на остановках, в торговых центрах и других общественных пространствах. Они не только ответят на вопросы жителей об объектах благоустройства и расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», но и помогут людям проголосовать на месте на своих планшетах. Для этого гражданину потребуется лишь назвать свой номер телефона.

Фото Инстаграм

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поделился в Инстаграме несколькими вариантами дизайнерских решений будущих объектов благоустройства. Возможно так в Чебоксарах будет выглядеть Обиковский лес, если горожане проголосуют за этот проект.