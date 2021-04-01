Визит Главы Чувашии в Мариинско-Посадский район: проблем достаточно, но перспективы хорошие

Мариинский Посад найдет свое место на туристической карте

Поездка Главы республики в Мариинско-Посадский район 12 апреля показала, что у муниципалитета достаточно проблем, которые требуют скорейшего разрешения. Но в целом перспективы у района хорошие.

Школа с «изюминкой»

В первую очередь Глава республики заехал в деревню Эльбарусово. Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа имеет свою «изюминку». С 2017 года она является ресурсным центром по реализации агро-технологического профиля (биология, химия, физика). Сейчас по этому профилю проходят обучение 23 учащихся 10 и 11 классов. При этом два ученика 11 класса являются стипендиатами-агроклассниками Чувашского государственного аграрного университета, в прошлом учебном году два десятиклассника стали призерами компетенции «Агрономия» III Регионального чемпионата «ЮниорПрофи». Ну а в этом году один ученик школы стал стипендиатом Главы Чувашии для представителей молодежи и студентов за особую творческую активность.

Только вот чтобы пройти к школе, приходится преодолевать «тропинку» из досок. Особенно остро чувствуется отсутствие «нормального» асфальтового тротуара в межсезонье. Глава республики дал поручение Минтрансу разобраться с тротуаром к учебному заведению.

Погибшим — память, живым — заботу

Но самый важный разговор, который касается не только жителей деревни Эльбарусово, но и всей республики, состоялся по поводу обновления мемориального комплекса, посвященного эльбарусовской трагедии. Как известно, 5 ноября 1961 года страшный пожар в сельской школе унес жизни 106 детей и четырех учителей. Проект памятного комплекса представил чувашский скульптор Владимир Нагорнов, который также является автором памятника «Стрижи. Прерванный полет», установленного на месте пожара в 1994 году.

По словам скульптора, макет сделан еще несколько лет назад. По задумке, 106 оформленных в едином стиле детских памятников будут расположены в два ряда. Впереди — четыре памятника учителям. Ранее также предполагалось строительство часовни, но скорее всего она будет располагаться на месте трагедии — такова просьба самих жителей. Зато на месте захоронения планируется поставить монумент матери, чей взор с мольбой устремлен в небеса. Так как организационные работы уже начаты, то проектно-сметная документация должна быть готова уже к 10 мая.

«К этому времени нужно получить разрешение на строительство, определить подрядную организацию и начать подготовку территории, чтобы вести строительно-монтажные работы, — подчеркнул Олег Николаев. — Работы максимально должны быть завершены к ноябрю, к памятной дате».

При этом руководитель региона считает, что необходимо поддержать тех, кто остался жив после того страшного события. «Давайте выработаем меры поддержки как минимум в виде ежегодного медицинского обследования, чтобы необходимая медицинская реабилитация им была обеспечена», — сказал Олег Николаев. Для этого он попросил установить контакты со всеми выжившими и начать соответствующую работу.

КСТАТИ Тема Эльбарусовской трагедии недавно прозвучала на всю страну. Пожару в сельской школе была посвящена вышедшая в эфир в конце марта программа Андрея Малахова на телеканале «Россия». Подробности.

Вариантов нет — надо строить

Основная общеобразовательная школа Мариинского Посада сегодня в плачевном состоянии — крыша протекает, деревянные несущие балки и стропила сгнили. Во время посещения этого учебного заведения Глава региона был, мягко говоря, озадачен. Упущено время, проблемный объект не вошел в перечень учреждений, которые будут построены по нацпроекту «Образование» в рамках работы по ликвидации вторых смен в школах. Однако Олег Николаев не теряет надежды, что ситуация все же поправима. Единственный вариант — строительство новой школы на 375 мест, к тому же есть готовая проектно-сметная документация, прошедшая положительную экспертизу.

«Соответствующая работа запущена, и мы ожидаем, что в конце апреля данный объект может быть включен в программу финансирования по комплексному развитию сельских территорий. В случае положительного решения мы уже будем иметь источники финансирования, и на следующий год объект будет построен», — рассказал Олег Николаев.

Пристань на Волжском пути

Во время визита Главы республики в Мариинский Посад обсуждался туристический потенциал района. Тема развития туризма на сегодня — одна из приоритетных на федеральном уровне. Надо сказать, что город расположен на известном туристическом маршруте «Великий Волжский путь», кроме того, сегодня существует целых шесть туристических маршрутов по Мариинско-Посадскому району.

Положительным фактором можно считать появление нового вида водного транспорта — теплоходов на подводных крыльях «Валдай 45Р». В этом году с их помощью планируется открыть регулярный сезонный маршрут «Чебоксары — Мариинский Посад — Козловка — Казань» и обратно.

Оценивая шансы Мариинского Посада стать привлекательной туристической точкой, Олег Николаев отметил, что правительством республики еще в прошлом году было принято решение о строительстве здесь причальной стенки. Уже в этом году планируется начать реконструкцию набережной.

«Важно создавать событийные мероприятия: фестивали, конкурсы, ярмарки, которые исходят из наших традиций, исторических событий. И на этой основе модифицировать и разрабатывать новые туристические маршруты», — отметил Глава республики. Тем более что такой опыт, как проведение фестивальных мероприятий, у Мариинско-Посадского района уже имеется: фестиваль «Остров», фестиваль городских инициатив.

Дороги к успеху должны быть качественными

Также руководитель региона затронул вопрос о дорожном строительстве в муниципалитете. По словам Олега Николаева, очень важно обеспечить высокое качество проводимых работ. Хорошие дороги повышают привлекательность той или иной территории. А в Мариинско-Посадском районе они пока оставляют желать лучшего.

На этот год на дорожные работы в районе выделено 109 млн рублей. Эти средства планируется направить на ремонт автомобильных дорог, а также на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Также 52 млн рублей выделено на капитальный ремонт автомобильной дороги «Волга» — Мариинский Посад — Октябрьское — Козловка.

Фото cap.ru

В Мариинско-Посадской основной общеобразовательной школе «добывать» знания неуютно и небезопасно.