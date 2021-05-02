В День Победы по Чебоксарам будет курсировать ретро-троллейбус

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Транспортное средство выйдет на улицы города 9 мая с 9 до 18 часов по маршруту номер 1 – об этом на своей странице социальной сети Instagram сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Встречать пассажиров ретро-троллейбуса будут кондукторы в форме. Люди смогут прочувствовать атмосферу праздника с помощью музыкального сопровождения песен военных лет.
Также в этом году ретро-троллейбус впервые подключили к системе «ГЛОНАСС». За передвижением транспортного средства люди смогут наблюдать в интернете в режиме реального времени – на карте он будет обозначен значком «Р».

Стоимость билетов не измениться, а оплатить проезд пассажиры смогут любим способом: наличным и безналичным.

 

 

Фото Максима Васильева

Опубликовано: 8 мая 2021 г.


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