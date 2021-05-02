В День Победы по Чебоксарам будет курсировать ретро-троллейбус

Транспортное средство выйдет на улицы города 9 мая с 9 до 18 часов по маршруту номер 1 – об этом на своей странице социальной сети Instagram сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Встречать пассажиров ретро-троллейбуса будут кондукторы в форме. Люди смогут прочувствовать атмосферу праздника с помощью музыкального сопровождения песен военных лет.

Также в этом году ретро-троллейбус впервые подключили к системе «ГЛОНАСС». За передвижением транспортного средства люди смогут наблюдать в интернете в режиме реального времени – на карте он будет обозначен значком «Р».

Стоимость билетов не измениться, а оплатить проезд пассажиры смогут любим способом: наличным и безналичным.

Фото Максима Васильева