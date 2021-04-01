В 2021 году к Интернету подключат еще 140 малых населенных пунктов Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обращения по поводу доступности глобальной Сети в малых населенных пунктах поступают в Центр управления регионом Чувашии. Пока качественные интернет и сотовая связь есть не во всех уголках республики, констатируют люди.

В республиканском Минцифразе пояснили — работы по устранению цифрового неравенства сейчас в активной стадии. В 2021 году по нацпроекту «Цифровая экономика» доступ к глобальной сети получат более 140 населенных пунктов республики, будет установлено свыше 200 базовых станций.

В течение двух лет правительство республики планирует обеспечить интернетом и качественной сотовой связью все населенные пункты Чувашии. Такую задачу в своем Послании к Государственному Совету поставил Глава региона Олег Николаев.

Опубликовано: 14 апреля 2021 г.


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