Финал фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья» в этом году состоится в Чебоксарах

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

6 апреля заместитель полномочного представителя Президента России в нашем округе Олег Машковцев провел совещание, посвященное подготовке к этому знаменательному событию.
7 и 8 июля в столицу Чувашии приедут четырнадцать семей из всех регионов округа, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой. Цели проведения фестиваля остаются неизменными — формирование позитивного имиджа семьи, пропаганда семейных ценностей и национальных традиций. А его программа включает проведение четырех конкурсов — это «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».
«В регионе проводится целенаправленная работа по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций. Жители региона имеют свою самобытность, хранят культуру и преемственность лучших семейных традиций», — объяснил заместитель полпреда выбор места проведения конкурса.

КСТАТИ
Министерством труда и социальной защиты Чувашии объявлен конкурс на разработку логотипа фестиваля «Успешная семья Приволжья», участие в котором могут принять все желающие.

Министр труда Чувашии Алена Елизарова в свою очередь рассказала о том, что уже сделано и что намечено выполнить, чтобы провести конкурс на высшем уровне. На сегодня есть определенность по организации размещения и питания для гостей и участников, разработана культурная и развлекательная программы. Другие вопросы приобретут окончательное решение в ближайшее время.
«В Чувашии уверены, что окружной конкурс будет способствовать дальнейшей популяризации семейных ценностей. Мы сделаем все возможное, чтобы пребывание участников и гостей было безопасным и доставило им удовольствие и приятные воспоминания», — сказала министр.

СПРАВКА «СЧ»

Фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится в округе ежегодно с 2012 года. Среди основных целей конкурса — выявление и поощрение семей, успешно сохраняющих и развивающих традиции семейного воспитания. Фестиваль стал масштабной площадкой, где можно почерпнуть практический опыт охраны материнства и детства, воспитания детей достойными гражданами России.
В настоящее время в регионах ПФО завершился отборочный тур в муниципальных образованиях, впереди — региональный этап, по итогам которого в каждом субъекте Федерации округа выберут семью-победителя для участия в финале конкурса.

Опубликовано: 8 апреля 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.