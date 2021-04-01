Финал фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья» в этом году состоится в Чебоксарах

6 апреля заместитель полномочного представителя Президента России в нашем округе Олег Машковцев провел совещание, посвященное подготовке к этому знаменательному событию.

7 и 8 июля в столицу Чувашии приедут четырнадцать семей из всех регионов округа, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой. Цели проведения фестиваля остаются неизменными — формирование позитивного имиджа семьи, пропаганда семейных ценностей и национальных традиций. А его программа включает проведение четырех конкурсов — это «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

«В регионе проводится целенаправленная работа по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций. Жители региона имеют свою самобытность, хранят культуру и преемственность лучших семейных традиций», — объяснил заместитель полпреда выбор места проведения конкурса.

КСТАТИ Министерством труда и социальной защиты Чувашии объявлен конкурс на разработку логотипа фестиваля «Успешная семья Приволжья», участие в котором могут принять все желающие.

Министр труда Чувашии Алена Елизарова в свою очередь рассказала о том, что уже сделано и что намечено выполнить, чтобы провести конкурс на высшем уровне. На сегодня есть определенность по организации размещения и питания для гостей и участников, разработана культурная и развлекательная программы. Другие вопросы приобретут окончательное решение в ближайшее время.

«В Чувашии уверены, что окружной конкурс будет способствовать дальнейшей популяризации семейных ценностей. Мы сделаем все возможное, чтобы пребывание участников и гостей было безопасным и доставило им удовольствие и приятные воспоминания», — сказала министр.

СПРАВКА «СЧ»

Фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится в округе ежегодно с 2012 года. Среди основных целей конкурса — выявление и поощрение семей, успешно сохраняющих и развивающих традиции семейного воспитания. Фестиваль стал масштабной площадкой, где можно почерпнуть практический опыт охраны материнства и детства, воспитания детей достойными гражданами России.

В настоящее время в регионах ПФО завершился отборочный тур в муниципальных образованиях, впереди — региональный этап, по итогам которого в каждом субъекте Федерации округа выберут семью-победителя для участия в финале конкурса.