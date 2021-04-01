Специалист Минфина Чувашии стала лауреатом VIII Всероссийского конкурса «Финансовый старт»

Конкурс ежегодно проводится Союзом финансистов России и нацелен на поддержку молодых, инициативных специалистов, на развитие профессиональной солидарности, повышение престижа и значимости профессии финансиста. В этом году в состязании приняли участие 27 человек, из них от региональных финансовых органов 13 сотрудников, от муниципальных — 14. София Питеркина представляла Чувашию с работой на тему «Совершенствование взаимоотношений республиканского бюджета Чувашской Республики с местными бюджетами». По результатам оценки жюри она признана лауреатом в номинации «Лучший молодой специалист», рассказывает пресс-служба министерства.