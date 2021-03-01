Дорогу через овраг между Альгешево и Южным поселком построят в следующем году

Об этом сообщил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков в ходе прямой линии в социальных сетях.

Для местных жителей маршрут в детский сад и школу пролегает через овраг. В период зимней гололедицы он становится не только неудобным, но и травмоопасным. Люди неоднократно сигнализировали о проблеме и просили построить дорогу, отмечают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Аналогичная просьба была озвучена и в ходе прямой линии с Алексеем Ладыковым 25 марта. «Мы занимаемся проектированием этой дороги. Реализация включена в план на 2022 год. В этом году задача – доработать проект и получить заключение экспертизы на соответствие нормам и требованиям», – прозвучал ответ сити-менеджера.